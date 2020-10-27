Туристические тропы в Крыму планируется благоустроить

Около 4 тыс. км туристических троп планируется благоустроить в Крыму в рамках государственных программ и за счет инвесторов. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«У нас, в принципе, от 600 до 4 тыс. км туристических троп может быть благоустроено на территории полуострова. Мы уже все их нанесли на карты, сейчас обсуждаем с инвесторами и не только с инвесторами возможность их благоустройства», — сказал министр.

Волченко осмотрел экотропы Шайтан-Мердвен и Биюк-Исар в районе Ялты. Два подъема оборудованы ступенями, скамейками, качелями и беседками. Размещены указатели и информационные стенды, пишет Крыминформ.

Ранее, 1 сентября, минтуризм Республики Крым анонсировал увеличение потока туристов в Крым на 10–15% после открытия трассы «Таврида», соединяющей Крымский мост с Симферополем и Севастополем. В ведомстве отметили, что открытие новой дороги способствует путешествиям на автомобилях, поскольку это быстрый способ приехать на курорты полуострова.