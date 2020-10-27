Захарова заявила об активизации контактов по возврату россиян из Ливии

Контакты о возможном освобождении удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано», — отметила Захарова в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии освободит двух россиян и в ближайшие дни их могут отправить на родину.

Вместе с тем, еще в июле Москва получила письменные заверения от главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян решат в ближайшее время.

В январе 2020 года член Общественной палаты России Александр Малькевич направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием отпустить Шугалея и Суэйфана, удерживаемых властями Триполи.

В июле 2019 года Генеральная прокуратура ливийского ПНС сообщила о задержании двоих россиян, сотрудников ФЗНЦ, якобы за «вмешательство в предстоящие выборы» главы североафриканского государства. По данным правоохранительных органов Ливии, россияне два раза встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Исламом.