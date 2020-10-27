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Новые автобусы вышли на загруженные маршруты Тамбова

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В Тамбове в октябре обновили парк общественного пассажирского транспорта. Шесть новых автобусов на газомоторном топливе направят на самые напряженные городские маршруты — № 1, 8, 56, 57 и другие.

Как сообщает администрация города, салон каждого автобуса оборудован видеорегистратором и кондиционером. По просьбе пожилых горожан цифры на табло сделали ярче и больше, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Автобусы работают на метане, что обеспечивает высокий класс экологической безопасности. Часть единиц транспорта уже пустили на маршруты, остальные направят на этой неделе.

До конца года в Тамбов должны поступить 39 автобусов для дальнейшего распределения по маршрутной сети.

В конце сентября сообщалось, что до конца 2020 года в Тамбовскую область поступит 69 автобусов для школ. Распоряжение о передаче автобусов подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего в регионы направят 5 млрд рублей на закупку 2,1 тыс. автобусов.

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