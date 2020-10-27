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Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым
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Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым

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Президент России Владимир Путин не контактировал лично с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ушедшим на карантин после контакта с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет», — коротко ответил Песков на вопрос «РИА Новости» о том, встречался ли Путин с Лавровым после того, как министр вернулся из Греции.

Ранее в этот же день стало известно, что из-за контакта с зараженным COVID-19, Лавров будет находиться на карантине. Все запланированные встречи министра будут перенесены на более поздний срок, пишет «Газета.ру».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что сотрудники министерства регулярно сдают тесты на коронавирус и следуют предписаниям профильных ведомств.

Кроме того, 22 октября на карантин также ушел глава Минздрава России Михаил Мурашко из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи.

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