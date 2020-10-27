Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может в среду вечером выступить с объявлением новых мер против COVID-19. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.

Предполагается, что школы и государственные службы будут работать. Кроме того, будет настоятельно рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.

Ранее во вторник премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в четверг утром в Национальном собрании пройдет обсуждение и затем голосование по новым мерам борьбы против пандемии. Позже днем аналогичная процедура состоится в сенате.

22 октября Кастекс заявил, что власти страны распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию. Мера продлится шесть недель, на улицы нельзя будет выйти без уважительной причины с 21:00 до 6:00.

С начала эпидемии коронавируса, по данным на 23 октября, во Франции было выявлено более миллиона случаев этого заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.