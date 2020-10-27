Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым
Мир
Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции
Мир
Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии
Общество
Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса
Наука
ЕКА и NASA договорились о сотрудничестве по лунным проектам
Сюжет:

Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон может в среду вечером выступить с объявлением новых мер против COVID-19. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.

Трогательная забота: названы 5 основных источников заражения коронавирусом
Наиболее опасными поверхностями признаны ручки холодильников в продуктовых магазинах и POS-терминалы

Предполагается, что школы и государственные службы будут работать. Кроме того, будет настоятельно рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.

Ранее во вторник премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в четверг утром в Национальном собрании пройдет обсуждение и затем голосование по новым мерам борьбы против пандемии. Позже днем аналогичная процедура состоится в сенате.

22 октября Кастекс заявил, что власти страны распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию. Мера продлится шесть недель, на улицы нельзя будет выйти без уважительной причины с 21:00 до 6:00.

С начала эпидемии коронавируса, по данным на 23 октября, во Франции было выявлено более миллиона случаев этого заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020