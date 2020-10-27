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Березовую аллею и «Дубовую рощу» благоустроят в Липецке

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В Липецке на 2021 год запланировано благоустройство Березовой аллеи и экологической тропы «Дубовая роща». Об этом сообщает городская администрация.

Работы по благоустройству экотропы включают асфальтирование пешеходной дорожки и установку бордюров. По обеим сторонам будут обустроены специальные «карманы» со скамейками. Протяженность участка составит 150 м, пишет GOROD48.

Новые деревянные скамейки также появятся на Березовой аллее. Всего их будет установлено 77. Также там обустроят велопарковку.

В гордепартаменте градостроительства и архитектуры надеются, что после завершения работ пространства станут центрами притяжения местных жителей.

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