Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым
Мир
Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции
Мир
Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии
Общество
Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса
Наука
ЕКА и NASA договорились о сотрудничестве по лунным проектам
Сюжет:

Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На данный момент Россия не сталкивается с проблемами в организации образовательного процесса на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявила во вторник, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Школьные перемены: ученики Москвы после каникул могут уйти на дистанционку
В Госдуме считают, что вместо отдыха детей нужно отправить на удаленное обучение

«Проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день мы не видим», — сказала глава ведомства.

По словам Поповой, уровень заболеваемости среди школьников является самым низким. В этой связи глава Роспотребнадзора отметила, что принятые в школах меры по профилактике коронавирусной инфекции действительно работают.

По данным Министерства просвещения, на данный момент в стране 39 школ закрыты на карантин.

С 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020