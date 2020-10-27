Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса

На данный момент Россия не сталкивается с проблемами в организации образовательного процесса на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявила во вторник, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

«Проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день мы не видим», — сказала глава ведомства.

По словам Поповой, уровень заболеваемости среди школьников является самым низким. В этой связи глава Роспотребнадзора отметила, что принятые в школах меры по профилактике коронавирусной инфекции действительно работают.

По данным Министерства просвещения, на данный момент в стране 39 школ закрыты на карантин.

С 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

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