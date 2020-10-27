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В петрозаводской больнице после установки томографа обрушился потолок

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В петрозаводском госпитале для ветеранов обвалился потолок в помещении, где стоит новый компьютерный томограф. По данным пресс-службы мэрии, оборудование не пострадало.

На кадрах, опубликованных в различных СМИ, видно, что упали потолочная плитка, провода, а также вентиляционные трубы. На место происшествия приехал премьер-министр карельского правительства Александр Чепик. По его словам, «это недоработка либо проектировщика, либо строителей». Чиновник потребовал, чтобы оборудование подключили в установленные сроки.

Как передает ИА «Карелinform», строителями было предложено не штукатурить потолок, а сделать навесной в виде свинцовых плит. Подрядчик обязался самостоятельно закупить на свои деньги защитные плиты и установить их.

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