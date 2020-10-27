Только 23% россиян смогли правильно объяснить, что такое COVID-19: эти люди ответили, что так называется болезнь, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствует опрос «Известий», проведенный среди подписчиков издания в соцсети «ВКонтакте».

45% опрошенных осведомлены, что при контакте с больным COVID-19 даже при отсутствии симптомов нужно уйти на изоляцию и следить за своим здоровьем. Еще 27% ответили, что продолжат ходить на работу и никому не скажут об опасности, если попадут в подобную ситуацию.

Правильнее всего россияне могут объяснить роль антибиотиков при лечении коронавируса. По данным опроса, половина респондентов знают, что противобактериальные препараты медики используют с целью подавить развитие последующей бактериальной инфекции легких.

Специалисты связывают причины невысокого уровня осведомленности россиян о коронавирусе с особенностями подачи информации, а также с защитными психологическими реакциями.

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«Вирус незнания: только 23% россиян верно отвечают, что такое COVID-19»