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Только 23% россиян верно отвечают, что такое COVID-19

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Только 23% россиян смогли правильно объяснить, что такое COVID-19: эти люди ответили, что так называется болезнь, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствует опрос «Известий», проведенный среди подписчиков издания в соцсети «ВКонтакте».

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45% опрошенных осведомлены, что при контакте с больным COVID-19 даже при отсутствии симптомов нужно уйти на изоляцию и следить за своим здоровьем. Еще 27% ответили, что продолжат ходить на работу и никому не скажут об опасности, если попадут в подобную ситуацию.

Правильнее всего россияне могут объяснить роль антибиотиков при лечении коронавируса. По данным опроса, половина респондентов знают, что противобактериальные препараты медики используют с целью подавить развитие последующей бактериальной инфекции легких.

Специалисты связывают причины невысокого уровня осведомленности россиян о коронавирусе с особенностями подачи информации, а также с защитными психологическими реакциями.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вирус незнания: только 23% россиян верно отвечают, что такое COVID-19»

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