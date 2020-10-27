Проблему обмеления озера Аслыкуль начали изучать в Башкирии

Власти Башкирии занялись проблемой обмеления и деградации озера Аслыкуль. Ранее на имя главы республики Радия Хабирова было направлено коллективное обращение жителей Давлекановского, Белебеевского, Альшеевского районов и активистов ОНФ.

Состоялся выезд рабочей группы на территорию ООПТ природный парк «Аслыкуль» для изучения причин и факторов, способствующих обмелению водоема, передает ИА «Башинформ».

«Выверен уровень реки Аслиудряк до гидротехнического сооружения, поскольку ранее данная река частично подпитывала озеро Аслыкуль в период весеннего половодья. Назвать причины обмеления и способы исправления положения озера Аслыкуль, минимально воздействуя на естественную природу озера, пока назвать достаточно сложно», — рассказала заместитель министра экологии республики Наталья Наумова.

Аслыкуль — самое крупное озеро в республике Башкортостан. Расположено в 27 км к северо-западу от города Давлеканово. Находится в широкой котловине между северо-восточными отрогами Белебеевской возвышенности и окружено горами: Табулак, Улу-Карагач, Улутау, Бэлекей-Карагач, Большой Нор, Малый Нор, Зайтуляктау.