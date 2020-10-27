Порядка 30 тыс. человек остались без тепла из-за аварии в Архангельске

Почти 30 тыс. человек и 300 домов остались без отопления в Соломбальском округе Архангельска. Причиной стала авария на трубопроводе на пересечении улиц Красных Партизан и Советской.

Весь округ переподключен к резервной сети. В городской администрации ИА FlashNord пообещали устранить аварию в ближайшие часы.

22 октября сообщалось, что в Липецке примерно в 10% зданий выявили различные проблемы, из-за чего в них не смогли дать отопление. В двух домах продолжается капитальный ремонт, в 19 домах произошли порывы на внутренних сетях, а еще в трех тепло не могут дать из-за аварии на трубопроводе.