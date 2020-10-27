Власти РФ разрешили полеты за рубеж из Уфы

Российские власти разрешили возобновить полеты за рубеж из Уфы. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в Росавиации.

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа», — отмечает Росавиация.

24 октября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что не планируют закрывать границы России.

16 октября стало известно, что Россия возобновляет сообщение с Кубой, Сербией и Японией.

С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Великобританией, Турцией, Занзибаром (Танзания). Также возобновлены перелеты в Швейцарию.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции международные авиарейсы. Сейчас перелеты можно совершать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

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