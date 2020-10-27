В Великобритании за сутки выявили почти 23 тыс. случаев коронавируса

В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 22 885. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 27 октября, на сайте правительства страны.

Общее число выявленных случаев в Соединенном Королевстве достигло 917 575, уточняет RT.

Накануне жительницу графства Эссекс в Англии назвали первым человеком, заразившимся коронавирусом на территории Великобритании, сообщается на сайте aif.ru.

15 октября сообщалось, что в Лондоне ужесточат карантинные меры из-за роста количества заболеваний коронавирусной инфекцией.

Переход к высокому уровню ограничений означает запрет на любые встречи в помещениях людей, не проживающих совместно, а также на походы в гости. Люди могут встречаться на открытых пространствах при условии соблюдения социальной дистанции и группами не более шесть человек.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Американские власти обвиняют Пекин в распространении вируса по всему миру. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.