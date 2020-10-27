Рой Джонс пожелал российскому чемпиону удачно дебютировать в супертяжелом весе

Американский боксер, экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс пожелал удачи россиянину Мурату Гассиеву перед его дебютным боем в супертяжелом весе. Обращение Джонса во вторник, 27 октября, публикует РЕН ТВ.

«Желаю тебе удачи в бою с Нури Сефери 31 октября. Тебе надо сосредоточиться и думать, больше боксируй, экономь силы, так надежнее. Удачи тебе», — заявил Джонс.

Ранее, 16 октября, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев выражал уверенность, что Гассиев не оставит шансов на победу своему сопернику.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева и албанца Нури Сефери пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

Во вторник американский боксер Джаррел Миллер, выступающий в супертяжелом весе, бросил вызов Гассиеву.