В Азербайджане показали видео обстрела машины главы минобороны Карабаха

В Сети появилась видеозапись обстрела автомобиля, в котором якобы находился глава минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалал Арутюнян. Ролик опубликовало во вторник, 27 октября, азербайджанское издание Haqqin.az.

На кадрах видно, как несколько машин преследует беспилотник, который и наносит удар. После этого автомобиль загорается и останавливается. В конце видео рядом со сгоревшим транспортным средством лежат тела нескольких человек.

По информации издания, убийство Арутюняна подготовило Министерство обороны Азербайджана совместно со спецслужбами стран.

Вместе с тем пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян опроверг сообщение о гибели генерала и заявил, что ранение у Арутюняна нетяжелое, его жизни ничего не угрожает, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день стало известно, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.

Накануне представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы в Нагорном Карабахе.

Очередной режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута 25 октября в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.