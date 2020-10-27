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Грязи на озере Тамбукан в Кавминводах оказались под угрозой исчезновения

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На озере Тамбукан в Кавминводах могут исчезнуть знаменитые лечебные грязи. Озеро разрослось в 1,5 раза, из-за чего есть риск, что грязи потеряют свои свойства. Об этом предупредили специалисты на круглом столе комитета по земельным вопросам правительства Ставропольского края.

Как рассказал NewsTracker замглавы краевого парламента Александр Кузьмин, по мнению ученых, озеро переполнилось из-за ручьев, впадающих в него, а также лесов, которые были высажены здесь около 100 лет назад для предотвращения обмеления.

Специалисты предложили отвести ручьи от Тамбукана и вырубить лес, который, по большому счету, мешает естественным процессам. Они объяснили, что из-за деревьев нет ветра для озера, который тоже влияет на создание грязей.

Ученые оценили работы по спасению целебных свойств Тамбукана примерно в 540 млн рублей.

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