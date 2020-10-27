Лавров ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на карантин после контакта с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства.

«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие [министра] хорошее», — отметили в ведомстве.

Все ранее запланированные встречи главы МИДа были перенесены на более поздний срок.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила позднее в этот день, что сотрудники МИД России регулярно сдают тесты на коронавирус и следуют предписаниям профильных ведомств.

22 октября на карантин также ушел глава Минздрава России Михаил Мурашко из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи. На публичных мероприятиях представлять ведомство будет первый заместитель Мурашко Игорь Каграманян.

В России за минувшие сутки выявлено 16 550 новых случаев коронавируса. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека.

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