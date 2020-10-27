В Петербурге ко Дню сотрудника органов внутренних дел появилась «Аллея славы»

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел на улицах Санкт-Петербурга появилась «Аллея славы». Об этом во вторник, 27 октября, сообщает «МВД Медиа».

Власти разместили на улицах города баннеры с портретами шести исторических личностей, внесших вклад в создание и становление полиции в стране и портреты 23 действующих сотрудников органов внутренних дел, проявивших мужество и отвагу на службе.

Проект повествует о простых служителях закона прошлых лет, которые проявили героизм. В частности, это городовой Антип Самсонов. Он ценой своей жизни спас людей, остановив несущихся лошадей. Околоточный надзиратель Алексей Тяпкин, который тоже спас людей от несущейся тройки лошадей. Павел Винокурцев — участковый уполномоченный милиции блокадного Ленинграда. Он погиб, спасая ребенка во время бомбежки.

Среди героев-современников оказался Наиль Исламов, участковый уполномоченный полиции Невского района, благодаря действиям которого в декабре прошлого года от падения с высоты был спасен двухлетний малыш.

Кроме того, в этом списке оказался и Дмитрий Зайцев, сотрудник полка ППСП ГУ МВД России. В феврале 2020-го он спас мужчину, который бросился в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста, а в сентябре этого года остановил молодую девушку от падения в реку на набережной канала Грибоедова.

Помимо прочего, жители смогут увидеть и потрет Евгения Белякова, сотрудника 17-го отдела полиции Калининского района, в июле 2020 года он спас 89-летнюю женщину, выпавшую из окна.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.