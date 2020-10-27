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Путин поручил подготовить проект указа о праздновании 200-летия Островского

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Президент России Владимир Путин дал поручение администрации президента подготовить проект указа о праздновании 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского. Об этом глава государства сообщил во вторник, 27 октября, на заседании Совета при президенте России по культуре и искусству.

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Глава государства поддержал предложение художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина о подготовке мероприятий к 200-летнему юбилею драматурга в 2023 году.

«Творческое наследие Александра Николаевича Островского относится к предметам гордости. Такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу и прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указа», — отметил Владимир Путин.

Александр Островский (1823–1886) — русский драматург, его творчество неразрывно связано с Малым театром.

Ранее на заседании президента России по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что учреждения культуры исчерпали накопленные внебюджетные ресурсы из-за карантина, введенного в стране. По его мнению, относительная стабильность работы учреждений культуры может восстановиться лишь к середине 2021 года, а полноценное восстановление данной сферы может произойти «еще позже».

Президент России Владимир Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры.

Также Путин призвал не допустить закрытия учреждений культуры.

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