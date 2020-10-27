Врач назвала витамины для профилактики гриппа и ОРВИ

Терапевт Людмила Лапа назвала витамины, которые нужны россиянам, чтобы противостоять респираторным заболеваниям в осенне-зимний период. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Врач заявила, что сперва нужно восполнить недостаток витамина D, который появляется зимой в результате нехватки солнечного света. Кроме того, не стоит забывать и о витамине C, потому что именно он помогает укрепить иммунитет и защитить организм от ОРВИ.

Специалист отметила, что витамины и полезные вещества лучше всего получать из пищи, а не лекарств, потому что в ходе бесконтрольного приема препаратов человек может навредить себе.

«Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию — желая принести пользу, мы нанесем своему организму вред», — сказала Лапа.

По ее словам, переизбыток витаминов часто может быть опаснее их нехватки. Объем необходимых организму веществ должен индивидуально рассчитывать лечащий врач, заключила Лапа.

Ранее, 26 октября, диетолог заявила, что сезонные фрукты могут помочь в борьбе с COVID-19 и при профилактике заболевания. Речь идет о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, а также об айве и кизиле, которые стоит употреблять в компоте. Они помогут укрепить иммунитет и для противостояния другим сезонным заболеваниям, например гриппу и ОРВИ.