В Новгородской области суд признал геноцидом казни в Жестяной Горке

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые казни военнопленных и мирных жителей в деревне Жестяная Горка, которые нацистские оккупанты проводили в 1942–1943 годах. Такой вердикт принят впервые в истории российского судопроизводства.

До этого факты истребления во время Великой Отечественной войны народов Советского Союза юридически не признавались геноцидом. Нынешнее решение суда создаст юридическую базу для расследований и разбирательств военных преступлений нацистов и поможет определить правовой статус родственников их жертв.

Карательная команда в Жестяной Горке насчитывала 20 человек. Исполнителями казней были латвийские пособники нацистов, немецкие и австрийские офицеры.

В 1942–1943 годах каратели убили в Жестяной Горке не менее 2,6 тыс. человек.

Весной прошлого года поисковики нашли в этом районе массовое захоронение с останками более 500 жертв казней, в том числе 188 детей и подростков.