Глава подразделения железной дороги трудоустраивал «мертвых душ»

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения железной дороги. Мужчину подозревают в трудоустройстве «мертвых душ». С января 2018 года по сентябрь 2019 год он получал зарплату сотрудников, которые фактически не ходили на работу.

По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК России, сумма похищенных таким образом средств превышает 450 тыс. рублей. Преступление было выявлено УФСБ по республике, отмечает Prokazan. Организованы обыски в служебных помещениях и в жилище фигуранта.

Ранее в октябре сообщалось, что в Татарстане задержали и.о. главы исполкома Муслюмовского района. Его подозревают в мошенничестве на 88 млн рублей.