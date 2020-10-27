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Памятник командующему ВДВ Василию Маргелову установят в Орле

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В Орле будет установлен памятник командующему ВДВ, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Решение приняли в городском Совете народных депутатов.

Таким образом, была поддержана инициатива представителей Орловской областной общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений».

Эскиз бюста получил согласование регионального управления градостроительства, архитектуры и землеустройства и городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.

Скульптором является Салават Щербаков. Его 17-метровый памятник Владимиру Великому установлен на Боровицкой площади в Москве.

Расходы на изготовление и установку бюста возьмет на себя Союз десанта и специальных подразделений. Также общественная организация пообещала облагородить в Орле сквер Десантников, пишет InfoOrel.ru.

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