Аграрии Московской области получили более 4 млрд рублей господдержки

Около 300 организаций агропромышленного комплекса в Московской области получили в качестве государственной поддержки более 4 млрд рублей. К концу 2020 года этот показатель должен составить 6 млрд рублей.

Как рассказал порталу «Подмосковье сегодня» глава регионального министерства сельского хозяйства Андрей Разин, субсидии выделяются на агротехнологические работы, стимулирование производства молока, элитное семеноводство, племенное животноводство и на развитие малых форм хозяйствования.

Рассчитывать на поддержку государства могут те сельхозпроизводители, которые достигают показателей результативности, указанных в соглашениях, заключенных с ведомством.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз решил увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. К основному списку в ведомстве добавили АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ.