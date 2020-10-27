В районе Триумфальной арки в Париже началась эвакуация из-за сообщения о бомбе

В районе Триумфальной арки в Париже во вторник началась эвакуация из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Представитель полиции также сообщил об эвакуации линии метро в этом районе.

За последнее время в Париже было несколько ложных предупреждений о бомбе — на Лионском вокзале на прошлой неделе и в районе Эйфелевой башни месяц назад, напоминает агентство.

Франция находится в режиме повышенной готовности после того, как 16 октября преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали правоохранители в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

Позже, 26 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизменности курса и политики республики, несмотря на критику мусульманских государств, вызванную позицией официального Парижа в отношении исламского сообщества.

Заявление Макрона было сделано в дни резкого обострения отношений Франции с Турцией и ширящегося бойкота французских товаров в ряде ближневосточных стран. 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Макрону пройти психиатрическое обследование.