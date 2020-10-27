В пресс-центре «Известия» пройдет пресс-конференция в преддверии боя Гассиева и Сефери

29 октября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция в формате телемоста Москва–Сочи на тему предстоящего боя Мурата Гассиева и Нури Сефери, который пройдет в эфире РЕН ТВ 31 октября

В пресс-конференции примут участие:

Сочи

Мурат Гассиев, российский боксер-профессионал. Экс-чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. Нури Сефери, албанский боксер-профессионал. Экс-чемпион Европы по версии WBO в тяжелом весе. Эдгар Гукасян, чемпион WBA Asia South, участник соглавного боя. Владимир Хрюнов, промоутер, организатор матчей профессионального бокса.

Москва

Николай Валуев, российский боксер, политик, комментатор боя М. Гассиева и Н. Сефери в эфире РЕН ТВ. Камил Гаджиев, спортивный функционер, общественный деятель. Артем Тарасов, блогер, российский боец смешанных единоборств. Эдуард Трояновский, российский боксер, чемпион Европы-2011.

31 октября в Сочи состоится турнир по боксу, организованный Федерацией бокса при поддержке РЕН ТВ. В главном бою встретятся россиянин Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери. РЕН ТВ покажет в прямом эфире главный поединок, а также два предварительных боя вечера.

Для экс-чемпиона WBA и IBF 27-летнего Мурата Гассиева этот поединок станет дебютным в тяжелом весе. В последний раз титулованный российский боксер выходил на ринг в июле 2018 года, после чего перенес операцию на плече и сменил весовую категорию. Его противник Нури Сефери — обладатель титула чемпиона Европы WBO (2010–2015 год). Он дебютировал в профессиональном боксе в 1999 году, 10 первых побед одержал нокаутами в первых четырех раундах. Последний бой Сефери состоялся в апреле 2017 года, он нокаутировал венгерского боксера Ласло Хуберта.