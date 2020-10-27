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В пресс-центре «Известия» пройдет пресс-конференция в преддверии боя Гассиева и Сефери

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29 октября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция в формате телемоста Москва–Сочи на тему предстоящего боя Мурата Гассиева и Нури Сефери, который пройдет в эфире РЕН ТВ 31 октября

В пресс-конференции примут участие:

Сочи

  1. Мурат Гассиев, российский боксер-профессионал. Экс-чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе.
  2. Нури Сефери, албанский боксер-профессионал. Экс-чемпион Европы по версии WBO в тяжелом весе.
  3. Эдгар Гукасян, чемпион WBA Asia South, участник соглавного боя.
  4. Владимир Хрюнов, промоутер, организатор матчей профессионального бокса.

Москва

  1. Николай Валуев, российский боксер, политик, комментатор боя М. Гассиева и Н. Сефери в эфире РЕН ТВ.
  2. Камил Гаджиев, спортивный функционер, общественный деятель.
  3. Артем Тарасов, блогер, российский боец смешанных единоборств.
  4. Эдуард Трояновский, российский боксер, чемпион Европы-2011.

31 октября в Сочи состоится турнир по боксу, организованный Федерацией бокса при поддержке РЕН ТВ. В главном бою встретятся россиянин Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери. РЕН ТВ покажет в прямом эфире главный поединок, а также два предварительных боя вечера.

Для экс-чемпиона WBA и IBF 27-летнего Мурата Гассиева этот поединок станет дебютным в тяжелом весе. В последний раз титулованный российский боксер выходил на ринг в июле 2018 года, после чего перенес операцию на плече и сменил весовую категорию. Его противник Нури Сефери — обладатель титула чемпиона Европы WBO (2010–2015 год). Он дебютировал в профессиональном боксе в 1999 году, 10 первых побед одержал нокаутами в первых четырех раундах. Последний бой Сефери состоялся в апреле 2017 года, он нокаутировал венгерского боксера Ласло Хуберта.

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