Главы МИД России и Турции обсудили конфликт в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, они подчеркнули необходимость прекращения огня Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило 27 октября.

«Акцентирована необходимость скорейшего обеспечения устойчивого прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Министры подчеркнули безальтернативность мирного решения проблемы, необходимость незамедлительного установления режима прекращения огня и возобновления переговорного процесса в рамках наработанных механизмов Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главы МИДов отметили недопустимость интернационализации кризиса за счет вовлечения в него иностранных боевиков.

Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также о ситуации в Восточном Средиземноморье.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах с лидерами Армении и Азербайджана госсекретаря Майка Помпео. В ходе отдельных бесед Помпео призвал лидеров двух стран соблюдать свои обязательства по прекращению огня и продвижению дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

В этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на юго-востоке Нагорного Карабаха начались тяжелые бои после объявленного перемирия.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий нескольких районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.