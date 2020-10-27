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У президента ФИФА обнаружили коронавирус

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба федерации.

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«Президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня получил подтверждение того, что у него положительный результат теста на коронавирус. Президент ФИФА, который сообщил о легких симптомах, немедленно ушел на самоизоляцию и останется в карантине, по крайней мере, на 10 дней», — цитирует «Интерфакс» заявление.

Отмечается, что всех людей, контактировавших с Инфантино в течение последних нескольких дней, предупредили о коронавирусе у президента ФИФА и предложили принять соответствующие меры.

13 октября стало известно, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В начале октября у бывшего игрока сборной Чехословакии Антонина Паненки обнаружили коронавирус. Экс-футболиста доставили в реанимацию и «подключили к устройствам, поддерживающим его жизненно важные функции».

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