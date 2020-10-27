Два человека погибли в результате перестрелки в Чечне

Два человека погибли и еще трое пострадали в ходе перестрелки после ссоры в Чечне. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

«По данным следствия, 27 октября 2020 года в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, между местными жителями произошла ссора, которая переросла в драку с применением огнестрельного оружия.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ) и покушения на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ).

В августе в результате перестрелки в городе Сунжа в Ингушетии пострадали девять человек. Причиной спора стала должность в администрации станицы Нестеровской.

В феврале в селении Црау Алагирского района Северной Осетии произошла бытовая ссора, закончившаяся перестрелкой.