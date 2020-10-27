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Шлеменко оценил шансы Гассиева в бою с Сефери

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Российский боец без правил Александр Шлеменко высоко оценил шансы двукратного чемпиона мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) Мурата Гассиева на победу в поединке с албанцем Нури Сефери.

«Гассиев довольно хороший боксер, он хорошо себя зарекомендовал выступлениями в России, в том числе против Дениса Лебедева, бьет жестко, бескомпромиссный», — сказал Шлеменко в беседе с РЕН ТВ 27 октября, отметив, что смена соперника вряд ли скажется на подготовке россиянина к бою.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева и Нури Сефери пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

27 октября американский боксер Джаррел Миллер, выступающий в супертяжелом весе, бросил вызов Гассиеву.

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