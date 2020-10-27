Путин отметил превосходство России в мобилизации ресурсов на фоне COVID-19

Россия в период пандемии как никто другой в мире продемонстрировала способность оперативно мобилизовать ресурсы здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по культуре и искусству во вторник, 27 октября.

«Содержать койки, инфекционные койки, когда нет пандемии, просто так пустыми бессмысленно. А вот способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое, наверное, другое государство в мире», — подчеркнул лидер государства.

По словам Путина, никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек не только для больных с тяжелой формой COVID-19, но и для больных с легкой и средней тяжестью заболевания.

С начала октября в столице работают два временных госпиталя в ледовом дворце «Крылатское» (Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова) и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники» (Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева).

20 октября пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания COVID-19 начали принимать временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва».

С 22 октября в Москве временные госпитали-родеры при крупнейших городских клиниках принимают пациентов с коронавирусом. Открыто почти 50 таких временных госпиталей на территории 16 городских больниц. Общая вместимость объектов — около 3 тыс. коек.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

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