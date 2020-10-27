Прямой эфир
Сюжет:

Путин отметил превосходство России в мобилизации ресурсов на фоне COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в период пандемии как никто другой в мире продемонстрировала способность оперативно мобилизовать ресурсы здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по культуре и искусству во вторник, 27 октября.

Второй призыв: волонтеры возвращаются в коронавирусные корпуса
Более 3 тыс. медиков-добровольцев помогают врачам справиться с растущим числом больных COVID-19

«Содержать койки, инфекционные койки, когда нет пандемии, просто так пустыми бессмысленно. А вот способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое, наверное, другое государство в мире», — подчеркнул лидер государства.

По словам Путина, никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек не только для больных с тяжелой формой COVID-19, но и для больных с легкой и средней тяжестью заболевания.

С начала октября в столице работают два временных госпиталя в ледовом дворце «Крылатское» (Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова) и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники» (Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева).

20 октября пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания COVID-19 начали принимать временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва».

С 22 октября в Москве временные госпитали-родеры при крупнейших городских клиниках принимают пациентов с коронавирусом. Открыто почти 50 таких временных госпиталей на территории 16 городских больниц. Общая вместимость объектов — около 3 тыс. коек.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020