Здание пожарной команды в Ейске признали памятником культуры

Здание пожарной команды с каланчой в Ейске получило статус памятника культуры по итогам государственной историко-культурной экспертизы. Работа проводится по заказу администрации Краснодарского края. Сейчас это здание находится в краевой собственности.

По словам вице-губернатора Сергея Болдина, которые приводит ИА «Кубанские новости», этот дом неразрывно связан с историей города, это одно из красивейших строений, которые сохранились до наших дней. Включение постройки в госреестр позволит сберечь ее и сохранить ее облик в неизменном виде.

Пожарная команда была сформирована в Ейске в 1849 году. Здание для нее построили значительно позже, между 1877 и 1887 годами. Оно стало частью единого комплекса, в который входили административные и хозяйственные постройки, казармы, каланча и двор. До конца 1980-х годов объект использовали по прямому назначению.

Позже там провели капитальный ремонт и отдали под банковские учреждения. Сейчас в здании располагается отделение банка.