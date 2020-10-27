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Apple повысила цены на приложения

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В магазине приложений App Store в ближайшие несколько дней обновятся цены. Об этом сообщила компания на официальном сайте в разделе для разработчиков.

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«В ближайшие несколько дней цены на приложения и покупки внутри приложений (за исключением автоматически возобновляемых подписок) в App Store вырастут в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, России и Южной Африке», — говорится в заявлении.

Повышение цен в магазине приложений Apple объясняет корректировками обменных курсов и налоговыми изменениями.

Так, минимальная стоимость платного приложения повысится с 75 до 99 рублей. Ранее стоившие 149 рублей будут стоить 179 рублей, 229 — 279 рублей, 299 — 379 рублей, 379 — 449 рублей и т.д.

Изменения коснутся только приложений в App Store, но затронет ли это стоимость подписок, в компании не уточняют.

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