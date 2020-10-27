Лучшие постановки русскоязычных театров ближнего зарубежья увидят зрители в Ярославле

С 15 по 22 ноября 2020 года в Ярославле на сцене Первого Русского театра — Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова — пройдет 2-й Фестиваль русских зарубежных театров. Проект реализуется по поручению Министерства культуры РФ при поддержке ФГБУК «Росконцерт». В этом году фестиваль состоится вместе с XXI Международным Волковским фестивалем, ежегодно организуемым Театром драмы имени Волкова.

Актеры и режиссеры русскоязычных театров из стран ближнего зарубежья приедут в Ярославль, чтобы показать свои спектакли на сцене старейшего театра России и обсудить творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом. В рамках фестиваля пройдут не только показы спектаклей, но и масштабная образовательная программа, дискуссионная деловая секция (круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России), также будет организована выставка, посвященная истории развития театральной жизни русских театров за пределами современной России.

Свое участие в программе Фестиваля подтвердили шесть театров — из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан.

Фестивальная программа спектаклей, которые будут идти на сцене Театра имени Волкова каждый вечер, предназначена для самого широкого круга зрителей и запомнится надолго эксклюзивными и самобытными работами зарубежных режиссеров и актеров. Ярославской публике вновь выпадает шанс увидеть на одной сцене в течение одной недели калейдоскоп спектаклей русскоязычных театров, которые в своем творчестве опираются на национальные традиции и уникальное культурное наследие самых разных стран ближнего зарубежья.

Цель этого масштабного проекта — популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. Главные задачи — развитие профессионального сотрудничества с русскоязычными коллективами ближнего зарубежья, расширение зрительской аудитории и полноценное участие в театральной жизни России русскоязычных театров, работающих за пределами нашей страны.

В качестве почетных гостей и спикеров на фестиваль будут приглашены представители Министерства культуры РФ, правительства Ярославской области, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Союза театральных деятелей, диппредставительств стран-участников.

15 ноября фестиваль начнется со встречи почетных гостей на красной дорожке у Театра имени Федора Волкова и презентации в фойе театра уникальной выставки фотографий и исторических материалов из архивов зарубежных театров. Далее на сцене пройдет торжественная церемония открытия и показ премьеры Театра имени Федора Волкова.

16 ноября запланированы открытые дискуссионные и образовательные секции. Официальные лица, театры-участники и авторитетные российские театральные деятели проведут круглый стол на тему проблем, поддержки и новых путей развития русскоязычных театров за рубежом. Также для театров-участников будет организована серия профессиональных мастер-классов на актуальные темы: «Коммуникационная стратегия и современные технологии продвижения в театре»; «Театр в интернете, цифровые театральные проекты (в том числе в условиях COVID-19)»; «Арт-проектирование в театре, поиск устойчивого партнерства и внебюджетного финансирования».

До 22 ноября продлятся ежедневные показы спектаклей театров — участников фестиваля, финал которого украсит торжественная церемония закрытия.

По словам организаторов, этот фестиваль прежде всего является презентационной, образовательной и дискуссионной площадкой для русскоязычных театральных коллективов с разным уровнем возможностей и материалов. Это международный культурный форум, на котором встречаются единомышленники, профессионалы и зрители. Русский театр в соседних странах ведет подвижническую деятельность, чтобы там, за рубежом, в иностранной языковой среде, продолжал звучать русский язык и на театральной сцене воплощались бессмертные произведения русских классиков и современная русскоязычная драматургия, а также пьесы зарубежных авторов в переводе на русский язык. Наша цель: укрепить вековые исторические и современные межкультурные связи, оказать всяческую поддержку и расширить сценический опыт зарубежных коллег, показывая российской публике всю неповторимую палитру многообразия русского театра ближнего зарубежья.