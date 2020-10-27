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Умер самый пожилой ветеран ВОВ

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Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Самсон Оганесян умер во вторник, 27 октября. Ему было 106 лет.

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Оганесян родился в 1914 году в грузинском селе Большой Самсар в Ахалкалакском районе. Во время войны он командовал 353-й ротой 47-го стрелкового полка Невельской дивизии. После войны на протяжении 65 лет работал на руководящих должностях в Ахалкалаки и в 1959 году был избран депутатом Грузинской ССР, пишет «Ридус».

Оганесян был удостоен большим количеством военных наград, в том числе медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.

В 1992 году ветеран войны вышел на пенсию. Все эти годы он вел самостоятельную жизнь, ходил в магазин и широко отмечал дни рождения.

24 сентября сообщалось, что ветеран ВОВ Николай Ушаков, который участвовал в 1945 году в штурме Берлина и расписался на стене Рейхстага, скончался во Владимире в возрасте 95 лет.

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