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РЖД возобновила дистанционную отмену поездок для граждан старше 65 лет

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АО «Российские железные дороги» возобновляет специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет. Соответствующая информация опубликована на сайте компании 27 октября.

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«Специально для пассажиров старше 65 лет, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг РЖД возобновляет возможность дистанционного возврата неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, оформленных в кассах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что технология распространяется на поезда и вагоны холдинга РЖД и других перевозчиков, включая АО «ТКС», АО «ПКС», АО АК «ЖДЯ», АНО «ЕТД», а также на поезда 7 тыс. нумераций с местами для сидения пригородных пассажирских компаний.

Специальные условия будут действовать до 31 января 2021 года.

Пассажир указанной возрастной группы может обратиться в Единый информационно-сервисный центр компании и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства при наличии оригинала проездного документа.

Электронные билеты можно вернуть и с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Кроме того, вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании письменной доверенности.

В компании напомнили, что в связи с распространением коронавируса все составы поездов дальнего следования проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования проводники измеряют температуру пассажиров бесконтактными термометрами не менее двух раз в сутки.

В РЖД порекомендовали использовать маски и перчатки в течение всей поездки.

Ранее, 19 октября, в Национальном рейтинговом агентстве сообщили, что, согласно исследованию, объем пассажирских перевозок на железной дороге может снизиться до уровня десятилетней давности в 2020 году и составить 900–940 млн человек. Это связано со снижением мобильности населения из-за опасений по поводу распространения COVID-19.

При этом в агентстве предположили, что железнодорожная отрасль восстановится после пандемии COVID-19 не ранее 2022 года.

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