РЖД возобновила дистанционную отмену поездок для граждан старше 65 лет

АО «Российские железные дороги» возобновляет специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет. Соответствующая информация опубликована на сайте компании 27 октября.

«Специально для пассажиров старше 65 лет, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг РЖД возобновляет возможность дистанционного возврата неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, оформленных в кассах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что технология распространяется на поезда и вагоны холдинга РЖД и других перевозчиков, включая АО «ТКС», АО «ПКС», АО АК «ЖДЯ», АНО «ЕТД», а также на поезда 7 тыс. нумераций с местами для сидения пригородных пассажирских компаний.

Специальные условия будут действовать до 31 января 2021 года.

Пассажир указанной возрастной группы может обратиться в Единый информационно-сервисный центр компании и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства при наличии оригинала проездного документа.

Электронные билеты можно вернуть и с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Кроме того, вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании письменной доверенности.

В компании напомнили, что в связи с распространением коронавируса все составы поездов дальнего следования проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования проводники измеряют температуру пассажиров бесконтактными термометрами не менее двух раз в сутки.

В РЖД порекомендовали использовать маски и перчатки в течение всей поездки.

Ранее, 19 октября, в Национальном рейтинговом агентстве сообщили, что, согласно исследованию, объем пассажирских перевозок на железной дороге может снизиться до уровня десятилетней давности в 2020 году и составить 900–940 млн человек. Это связано со снижением мобильности населения из-за опасений по поводу распространения COVID-19.

При этом в агентстве предположили, что железнодорожная отрасль восстановится после пандемии COVID-19 не ранее 2022 года.