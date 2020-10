Завершилась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

19–23 октября прошла Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia одновременно в пяти городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске. В столице — на пяти площадках: Музей моды, лофт «Надежда», дизайн-завод «Флакон», официальные дилерские центры Mercedes-Benz. Прямая трансляция показа в рамках #MBFWRussia прошла в том числе из столицы Индонезии — Джакарты, а видеопрезентации представили дизайнеры из Аргентины, Великобритании, Перу и США. В этом сезоне Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространстве. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 млн (учитывались все площадки — социальные сети и медиа).

В новом сезоне digital-образ традиционного символа Недели моды — инфанты разработал московский художник Neiz.Vesten, который создает свои работы в стиле этнофутуризма и неосимволизма.

Где посмотреть, если пропустили?

Пользователи «ВКонтакте» также смогли посмотреть Неделю моды в режиме онлайн. Запись трансляции всех показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia доступна в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте.

Трансляции показов со всей России

«Трансляции были по всему миру, приятно знать, что ты представляешь коллекцию в Петербурге, а твой показ смотрят и в США, Италии и Вьетнаме» (Лилия Киселенко, дизайнер бренда Kisselenko, Санкт-Петербург).

«Участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia —огромный опыт. Трансляция — это возможность для брендов, дизайнеров выйти за рамки привычного и принять участие в Неделе моды, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию. Приятно, что это стало важным событием не только для нашей команды, но и для всего региона. Свои сложности в том, что это первый опыт, который подразумевает много подводных камней в организации и обеспечении трансляции. Лично я волновалась за сжатые сроки и передачу концепции через экран, ведь важно не просто выпустить моделей на подиум, важно создать атмосферу, которая будет продолжать, дополнять каждую вещь» (Дарья Соколова, дизайнер бренда Solko, Якутск).

«Моя коллекция «Конюхов АРТ» прекрасно вписалась в пейзажи Сочи. Величественные зеленые горы, Черное море, красивые девушки и шикарные автомобили Merсedes-Benz. Весь мир стал свидетелем этого события благодаря онлайн-трансляции» (Виктория Цыганова, дизайнер бренда Tsiganova & Konyukhov Art, Сочи).

«Было волнительно и тревожно в первую очередь из-за прямого эфира, где нет права на ошибку, вместе с тем ощущалась невероятная атмосфера праздника и творческого подъема; в свете последних событий такой формат становится невероятно актуальным, и людям, не находящимся в Москве, такой формат оказался очень на руку, позволив показать себя максимально широкой аудитории при отсутствии транспортных и сопутствующих расходов» (Надежда Белоусова, участница проекта «Мода по-русски», дизайнер бренда ValNa Fashion, Краснодар).

Реалити-шоу недели моды в TikTok

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — первая Неделя моды в мире, которая представила реалити-шоу на платформе TikTok. Реалити-шоу Недели моды в TikTok собрало почти 1 млн просмотров за четыре дня. Гости, которые не были знакомы с форматом TikTok, могли попробовать записать свое первое короткое видео прямо на площадке. На стенде Mary Kay любой желающий мог снять вирусное видео, нажав на кнопку специального планшета, а затем поделиться им в своих социальных сетях.

Общее время трансляции реалити-шоу в TikTok составило 2,4 тыс. минут, а хэштег #месяцмоды, приуроченный к проекту, набрал уже 17 млн просмотров. Ведущими стали популярные блогеры, инфлюенсеры, эксперты мира моды и креаторы TikTok, а участниками — гости и команда Недели моды. В реалити-шоу приняли участие: телеведущая программ «Перезагрузка» и «Подиум» и основатель школы стилистов StyleHunter Лина Дембикова, стилист и дизайнер Игорь Андреев, fashion-креаторы TikTok — Олеся Потипако, Рина Николь, Лиза Тян, Астемир, популярные блогеры REDGI, YouTube-канал «Дымоход», Анна Демешкина, Lisa_sergeich, Богдан Мыльников, инфлюенсер Кристина Кирия, fashion-журналист Лана Нисневич, редактор моды журнала Glamour Александра Нечаева, шеф-редактор graziamagazine.ru Ольга Саленко, московский фешн-энтузиаст, основатель бренда одежды urm.love Тима Ермолов, актеры театра и кино Вадим Казаков и Владимир Алексеев, фотографы Ярослав Клочков и Ксения Крутова, модели Яна Астапцева и Тина Еремчик.

Посетить виртуальный шоурум

В новом сезоне специально для MBFW Russia британская IT-компания BrandLab Fashion создала виртуальную версию шоурума Pop-Up Shop. Не выходя из дома, посетители в течение ближайшего месяца смогут совершить интерактивный 3D-тур, познакомиться с актуальными коллекциями 16 российских брендов, а также приобрести наиболее понравившиеся предметы одежды и аксессуары напрямую у брендов: Amarin, Ola Ola, Maison Esve, Ría Studio, Not for sale, Leather Like Wood, Dzhanelli Jewellery, General VI, Blanc, Yana Besfamilnaya и др.

Участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia

74 дизайнера из разных стран представили новые коллекции: Chapurin, Elena Souproun, K Titova, Mardo._,Brevno, o5o, Hard by HSE Art and Design School, Ónoma, Julia Dalakian, Math, Tsiganova & Konyukhov Art, Svarka, Alena Nega, участники проекта «Мода по-русски» (Ольга Казакова, Валерия Климовских, Надежда Белоусова), Институт бизнеса и дизайна (B&D), Lokoto, N. Legenda, Lubovi, Otocyon, Marfa Fedorova, Maison Kaleidoscope, Solko, k∅d, Lutani, Les’ by Lesia Paramonova, Yana Besfamilnaya, Sxema, Lena Karnauhova, Maison Esve, Kisselenko, Sergey Sysoev, 1377, Za_Za, Vakproject, Semiletova, Nastya Nekrasova, Kruzhok, Mad Daisy, Gilvichyute, Innominate (Россия); Chain (Аргентина); Linus Leonardsson x The Guestlist (Великобритания); Wignyo X rorokenes, Vivi Zubedi, Defika Hanum X PALA Nusantara / Shoes by UJ Yuna, Anggia X Beadstown, Roemah Kebaya Vielga, Thiffa Qaisty, IR & IR, Ina Priyono, Agung Bali Collection X Bahalap, Adhy Alie (Индонезия); Annaiss Yucra x Ivaany (Перу); Chelsea Grays (США).

В этом сезоне показы впервые прошли в шоурумах официальных дилеров Mercedes-Benz по всей стране. Площадками Mercedes-Benz Fashion Week Russia стали «АБС-АВТО СОЧИ», «АВТОДОМ Пулково» в Санкт-Петербурге и московские дилеры «Авилон Легенда» и «МБ-Беляево».

