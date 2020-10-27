Культурные учреждения России исчерпали накопленные внебюджетные ресурсы

Учреждения культуры исчерпали накопленные ранее внебюджетные ресурсы. Об этом 27 октября на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

«За время полного карантина (из-за коронавируса) даже наши самые крупные театры — и Большой театр этому конкретный пример — и музеи исчерпали все накопленные ранее внебюджетные ресурсы. Субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов», — сказал он.

Кроме того, доходы кинотеатров по итогам 2020 года сократятся на 60%, подчеркнул Толстой. По его мнению, относительная стабильность работы учреждений культуры может восстановиться лишь к середине 2021 года, а полноценное восстановление данной сферы может произойти «еще позже».

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил Толстому подготовить меры по поддержке учреждений культуры.

«Вы, как никто другой, можете всё это систематизировать. И соответствующую записку подготовьте мне, пожалуйста. Мы подумаем о дополнительных мерах и возможном продлении льготного периода по тем мерам, которые функционируют, которые есть, и о распространении ряда из них на субъекты Российской Федерации <…> Надо всё взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже сверстан. Но тем не менее, я понимаю, вопросы очень важны, наверняка еще будут звучать подобного рода. Пожалуйста, подготовьте соответствующую записку», — сказал Путин.

Ранее во вторник Путин призвал не допустить закрытия учреждений культуры.