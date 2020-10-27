Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Тюмени

В Тюмени произошел пожар в многоэтажном доме на улице Щербакова. Погибла женщина, еще один человек пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС по Тюменской области, информация о возгорании поступила в ведомство утром 27 октября. Площадь пожара составила 30 кв. м.

В департаменте здравоохранения региона рассказали Megatyumen.ru, что вызов в «скорую» поступил в 10:38 по местному времени (8:38 мск). Медики прибыли в 10:50.

На месте медицинская помощь была оказана одному человеку. Также специалисты констатировали смерть женщины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ночь на 27 октября при пожаре в частном доме в Калининграде погибли три человека. Площадь возгорания составила 120 кв. м.