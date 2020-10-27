Онлайн-платформу «Детидома» запустили в Челябинской области

В Челябинской области начала функционировать онлайн-платформа «Детидома» с обучающими и развлекательными сервисами для школьников. В открытом доступе будут размещены мастер-классы, фильмы, онлайн-экскурсии. Дети смогут пообщаться с предпринимателями, которые расскажут им о трудностях той или иной деятельности, передает 1obl.ru.

«Этот проект объединяет госсвязистов, операторов связи и высокотехнологические компании региона ради одной цели — дать широкие возможности детям для обучения и досуга в Сети, чтобы они по возможности больше времени проводили дома во время школьных каникул», — прокомментировал ситуацию министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Тотальный переход системы образования на дистанционный формат в России никогда не предлагался. Об этом 23 октября заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. По его мнению, единственно возможное будущее — это гибридная система. Технологически к переходу на гибридный формат обучения Россия будет готова через 5–6 лет, так как для того, чтобы система заработала, у всех жителей должен быть быстрый и дешевый интернет.