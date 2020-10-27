Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами в Жестяной Горке
Общество
В России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Мир
Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов
Культура
Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
Общество
Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса

В ООН представили прогноз по восстановлению международного туризма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный туризм может восстановиться при оптимистичном сценарии не ранее III квартала 2021 года. Такой прогноз представила во вторник, 27 октября, Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Капитал на потенциал: турбизнес просит помощи у государства
Помогут ли индустрии президентские гранты

По мнению специалистов, есть несколько препятствий для восстановления отрасли: медленное сдерживание коронавируса, отсутствие скоординированных действий стран по введению ограничений и ухудшающаяся экономическая обстановка.

«За восемь месяцев 2020 года число международных поездок в мире сократилось на 700 млн, или 70%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к потере $730 млрд. Это более чем в восемь раз превышает убытки от глобального экономического кризиса 2009 года», — свидетельствуют данные UNWTO.

В то же время 20% экспертов не согласны с тем, что отрасль может восстановиться уже в следующем году, и считают, что это произойдет только в 2022 году.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 19 октября сообщила, что российская туристическая отрасль потеряет в 2020 году 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей из-за отсутствия иностранных туристов.

В середине сентября пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что около 20% турагентств в России не смогли вернуться к работе после карантина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020