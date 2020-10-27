В ООН представили прогноз по восстановлению международного туризма

Международный туризм может восстановиться при оптимистичном сценарии не ранее III квартала 2021 года. Такой прогноз представила во вторник, 27 октября, Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

По мнению специалистов, есть несколько препятствий для восстановления отрасли: медленное сдерживание коронавируса, отсутствие скоординированных действий стран по введению ограничений и ухудшающаяся экономическая обстановка.

«За восемь месяцев 2020 года число международных поездок в мире сократилось на 700 млн, или 70%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к потере $730 млрд. Это более чем в восемь раз превышает убытки от глобального экономического кризиса 2009 года», — свидетельствуют данные UNWTO.

В то же время 20% экспертов не согласны с тем, что отрасль может восстановиться уже в следующем году, и считают, что это произойдет только в 2022 году.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 19 октября сообщила, что российская туристическая отрасль потеряет в 2020 году 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей из-за отсутствия иностранных туристов.

В середине сентября пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что около 20% турагентств в России не смогли вернуться к работе после карантина.