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Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
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Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия

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Президент России Владимир Путин потребовал изменить ситуацию, при которой работы на объектах культурного наследия могут вести неквалифицированные строители. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству во вторник, 27 октября.

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«В сфере подготовки таких уникальных специалистов у нас всегда были богатые традиции, есть старые знаменитые школы, но, к сожалению, они все меньше и меньше востребованы», — отметил Путин.

По словам президента, в частности это связано с тем, что правила работы на объектах культурного наследия не обязывают привлекать профильных специалистов.

«Жесткого требования по этому вопросу нет, а значит, зайти на такие объекты может любая практически строительная компания, просто имеющая соответствующую лицензию, причем выдается эта лицензия на бессрочный период», — констатировал глава государства.

Все это создает риски не только некачественных работ, а безвозвратной утраты ценнейших объектов исторического, культурного значения, подчеркнул президент. В связи с этим, он отметил важность решения, которое изменит ситуацию кардинально.

В начале сентября сообщалось, что реставраторы потребовали защитить архитектурные памятники от непрофессионалов. Они направили открытое письмо в Минкульт. Одно из требований авторов письма — создание аттестационных комиссий, которые могли бы определять и подтверждать квалификацию реставраторов.

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