Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
Президент России Владимир Путин потребовал изменить ситуацию, при которой работы на объектах культурного наследия могут вести неквалифицированные строители. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству во вторник, 27 октября.
«В сфере подготовки таких уникальных специалистов у нас всегда были богатые традиции, есть старые знаменитые школы, но, к сожалению, они все меньше и меньше востребованы», — отметил Путин.
По словам президента, в частности это связано с тем, что правила работы на объектах культурного наследия не обязывают привлекать профильных специалистов.
«Жесткого требования по этому вопросу нет, а значит, зайти на такие объекты может любая практически строительная компания, просто имеющая соответствующую лицензию, причем выдается эта лицензия на бессрочный период», — констатировал глава государства.
Все это создает риски не только некачественных работ, а безвозвратной утраты ценнейших объектов исторического, культурного значения, подчеркнул президент. В связи с этим, он отметил важность решения, которое изменит ситуацию кардинально.
В начале сентября сообщалось, что реставраторы потребовали защитить архитектурные памятники от непрофессионалов. Они направили открытое письмо в Минкульт. Одно из требований авторов письма — создание аттестационных комиссий, которые могли бы определять и подтверждать квалификацию реставраторов.