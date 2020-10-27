В Иране заявили о готовности участвовать в урегулировании ситуации в Карабахе

Тегеран готов стать посредником в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом 27 октября заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Наш президент и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что урегулирование кризиса вокруг Нагорного Карабаха возможно только в том случае, если армянская сторона вернут Баку семь районов, расположенных вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и при возврате азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

В третий раз стороны договорились 25 октября в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Однако спустя некоторое время стороны вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия.