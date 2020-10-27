В МИДе выразили разочарование реакцией США на предложение РФ о ДСНВ

Москва разочарована реакцией США на предложение России о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 27 октября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американцы никак не могут для себя уяснить невозможность для нас реализовать предложенную схему, когда американская сторона продолжает отягощать всю эту ситуацию своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями в наш адрес», — передает его слова «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что всё же необходимо продолжать диалог с США в поиске совместного решения. По словам дипломата, Россия не пойдет навстречу США «в одностороннем порядке».

Накануне США отказались продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в том виде, в котором он был подписан.

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, в данное время преждевременно говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры.

США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

Между тем 23 октября советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявлял, что США «в ближайшее время» выдвинут предложение по продлению ДСНВ.

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истечет в 2021 году, он был подписан между Россией и США в 2010 году.