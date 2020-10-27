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Мать продала новорожденного сына за 25 тыс. рублей в Красноярске

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В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая продала за 25 тыс. рублей своего новорожденного сына бездетной паре. Дело расследуют по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

Следователи должны дать оценку и действиям семейной пары, купившей малыша.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на следователей, у женщины уже есть трое детей. Она считается социально неблагополучной и состоит на учете в полиции. Будучи беременной, женщина заранее нашла пару, которая хотела взять себе ребенка.

В мае женщина поступила в роддом под чужой фамилией и с чужим паспортом — на имя той женщины, которая позже купила новорожденного.

О произошедшем сама мать рассказала инспекторам по делам несовершеннолетних, которые регулярно навещают ее с детьми. После этого семейную пару нашли, мальчика забрали и передали в Дом ребенка.

В начале октября сообщалось о том, что в Москве женщина пыталась продать новорожденную девочку за 300 тыс. рублей. Ее застали с поличным во время передачи денег. «Покупателями» были активисты движения «Альтернатива». Они предупреждали женщину, что ребенка ждут плохие и опасные условия, но ее это не остановило.

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