В России запустят онлайн-сервис для ускоренного получения сведений из ЕГРН

В России планируют запустить сервис, который позволит в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью, рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в среду, 28 октября.

Ранее, 21 октября, Росреестр завершил работу по переходу всех 85 субъектов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Вице-премьер отметила, что старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011–2012 годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информационным системам.

«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках», — сказала Виктория Абрамченко.

По ее словам сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тыс. обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тыс. запросов на предоставление сведений из ЕГРН.

Зампред правительства пояснила, что благодаря объединению с 2017 года всех информационных ресурсов в единую систему стало возможно зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на кадастровый учет одновременно.

Ранее для проведения регистрации и получения документов, например, на жилой дом требовалось больше месяца ожидания результата, отмечается в сообщении пресс-службы Абрамченко.

«Теперь процесс регистрации сократился в два раза — до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней. На практике сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до трех рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях. Крымский мост, например, мы зарегистрировали за сутки», — сообщила Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений — получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта недвижимости, заключила вице-премьер. К примеру, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы своего региона.

Ранее в октябре Госдума приняла в I чтении проект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет — до 1 марта 2026 года.