Мужчина и подросток погибли от отравления угарным газом в Оренбурге

Органы Следственного комитета по Оренбургской области начали проверку по факту обнаружения тел мужчины и 15-летнего подростка в жилом доме. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 27 октября.

Информация об обнаружении в жилом доме по улице Гребенской в Оренбурге тел 56-летнего хозяина дома и его 15-летнего сына поступила во вторник.

«Учитывая обстоятельства, установленные в рамках осмотра, в качестве основной версии причины наступления смерти граждан рассматривается отравление угарным газом вследствие неисправности в работе системы удаления продуктов сгорания», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, ведется опрос располагающих сведениями граждан. Для последующего назначения экспертиз следователи также изымают предметы и образцы веществ.

В сентябре сообщалось, что в Саратовской области угарным газом отравилась семья. Погибла пожилая женщина, еще трое человек, в том числе ребенок, были госпитализированы.