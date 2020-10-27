Один пешеход погиб после наезда авто под Красноярском

Водитель автомобиля в Красноярском крае протаранил две припаркованные машины, а также совершил наезд на трех пешеходов — взрослого и двух детей. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сбитый мужчина погиб на месте ДТП. Один из детей госпитализирован.

«В поселке Таежный водитель автомобиля Kia Sportage допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Пешеход-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован. Кроме того, водитель совершил наезд и на два припаркованных автомобиля», — уточняется в сообщении.

Водителя доставили в местный отдел полиции для освидетельствования на состояние опьянения. Результат отрицательный.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Ранее в этот день в Красноярском крае в кювет опрокинулся микроавтобус. Авария случилась в Ермаковском районе на 497 км автодороги Р-257 «Енисей». В результате происшествия пострадали водитель и семь пассажиров, все они были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.