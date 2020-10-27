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Эксперты спрогнозировали снижение стоимости перелетов на Мальдивы

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Запуск новых российских рейсов на Мальдивы поможет снизить стоимость авиаперелета на 30%. Об этом во вторник, 27 октября, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным министерства туризма Мальдивской Республики, по состоянию на конец октября в страну летают 12 иностранных авиакомпаний. Среди них российский перевозчик «Аэрофлот», который входит в топ-3 по пассажиропотоку на острова.

По состоянию на 22 октября авиакомпания выполнила 24 рейса в столицу Мальдив — Мале, перевезя 3961 пассажира. При этом Россия возглавляет список стран по наибольшему потоку туристов на Мальдивы.

В сообщении также говорится, что министр туризма Мальдив Абдулла Маусум сообщил, что в ближайшее время две российские авиакомпании собираются начать полеты на Мальдивы. По оценке экспертов, в случае запуска этих рейсов стоимость перевозки снизится на 30%.

О возобновлении авиасообщения с Мальдивами стало известно 3 сентября. Тогда же Россия возобновила полеты с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. С 25 октября «Аэрофлот» увеличил частоту полетов на Мальдивы.

Мальдивы также входят в топ стран, которые пользуются наибольшей популярностью у российских туристов в 2020 году.

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