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Томская область получила 10 новых машин скорой помощи

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В Томскую область доставлено 10 автомобилей скорой помощи, приобретенных на средства резервного фонда правительства РФ. Новые машины отправят в Первомайский, Чаинский, Шегарский, Верхнекетский, Колпашевский, Кожевниковский, Стрежевской, Каргасокский, Парабельский и Молчановский районы, передает РИА «Томск».

«Парк скорой помощи районов Томской области пополнился десятью новыми автомобилями УАЗ, ГАЗ и Ford класса В, оснащенными современным медицинским оборудованием, в том числе электрокардиографами, автоматическими дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другими приборами», — проинформировала пресс-служба региональной администрации.

Напомним, власти Томской области в 2021 году направят из бюджета 6,3 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Уточняется, что также на софинансирование нацпроектов заложено еще 300 млн рублей. В целом более 60% расходов региональной казны пойдут на социально-культурную сферу, в том числе на закупку лекарств.

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